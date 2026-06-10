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Schweizer Meister von 2013
SCB löst Vertrag mit Joël Vermin auf

Joël Vermins Zeit beim SC Bern ist nach vielen Jahren vorbei: Der Vertrag mit dem 34-Jährigen wird aufgelöst. Dafür stösst ein Eigengewächs definitiv zur Profi-Mannschaft.
Publiziert: 12:04 Uhr
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Aktualisiert: 12:11 Uhr
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Seine Zeit in Bern ist zu Ende: Joël Vermins Vertrag beim SCB wird aufgelöst.
Foto: Benjamin Faes / freshfocus
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der angekündigte Umbruch beim SC Bern ist in vollem Gange – und zieht eine nächste Personalrochade nach sich: Wie die Mutzen in einer Mitteilung schreiben, wird der Vertrag mit Joël Vermin (34) per Ende August 2026 einvernehmlich aufgelöst. Damit geht eine Ära zu Ende: Vermin, der schon in Juniorenzeiten beim SCB spielte, kommt für die Berner auf über 450 Einsätze in der National League und kürte sich 2013 zum Schweizer Meister. Anschliessend erfolgte der Wechsel nach Nordamerika, wo er für die Tampa Bay Lightning auch auf 24 Einsätze in der NHL kommt.

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz spielte er zunächst für Lausanne und Servette, ehe es den WM-Silbermedaillengewinner von 2018 vor vier Jahren wieder nach Bern zog. Wie es für Vermin nun weitergeht, ist noch nicht klar.

Gleichzeitig gibt der SCB bekannt, dass Eigengewächs Kimi Bont mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet wird. Dieser läuft für ein Jahr, wobei eine Option für eine weitere Saison besteht. Bereits in der letzten Spielzeit ist der 20-Jährige fünfmal für die erste Mannschaft des SCB aufgelaufen. Den Grossteil davon verbrachte er aber in der U21-Auswahl.

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