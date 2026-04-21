Der SCB krempelt gewaltig um

Der SCB lässt wieder einmal etwas von sich hören, vermeldet verschiedene Kadermutationen – und Sportdirektor Martin Plüss kündigt weitere an.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

«Wir haben unsere Ziele in der vergangenen Saison klar verfehlt und sind uns bewusst, dass Korrekturen nötig sind. Nun haben wir erste Änderungen vorgenommen – weitere werden noch folgen», erklärt Sportdirektor Martin Plüss zu Beginn einer Medienmitteilung des SCB.

Die auslaufenden Verträge von Goalie Andri Henauer, Verteidiger Aleksandr Iakovenko, Topskorer Victor Ejdsell (Sd, zu Färjestads) sowie der Stürmer Mike Sgarbossa (Ka, SCRJ Lakers) und Noah Fuss wurden nicht verlängert. Stürmer Gregory Weber, der in der vergangenen Saison an die Bellinzona Snakes und Olten ausgeliehen war, wird erneut auf Leihbasis in die Swiss League wechseln und in der nächsten Spielzeit für Arosa spielen.

Darüber hinaus bestätigt der SC Bern nun, dass er in der kommenden Saison nicht mehr mit Captain Ramon Untersander, Joël Vermin und Hardy Häman Aktell plant. Der Klub suche derzeit mit den Spielern eine einvernehmliche Lösung.

Des Weiteren vermeldet der SCB vier Vertragsverlängerungen: Stürmer Emil Bemström (Sd), Goalie Sandro Zurkirchen und Verteidiger Samuel Kreis erhielten einen neuen Kontrakt für nächste Saison. «Sandro Zurkirchen wird neben Christof von Burg Teil des SCB-Goalieteams 2026/27 sein. Gespräche über die Besetzung einer weiteren Torhüterposition sind noch im Gange.» Da Adam Reideborn noch nicht verabschiedet wurde, ist der Schwede immer noch ein Thema für eine Vertragsverlängerung.

Ehlers-Abgang jetzt offiziell

Stürmer Marc Marchon und der SCB haben die Vertragsoption gezogen, wodurch sich sein Kontrakt um ein weiteres Jahr bis zum Ende der Saison 2027/28 verlängert. Zudem bestätigt der SCB die Verpflichtung von Ian Mitchell (27). Der kanadische Verteidiger hat einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. In der laufenden Saison bestritt er bisher 60 Spiele in der AHL und erzielte dabei 27 Skorerpunkte. «Ian Mitchell ist ein dynamischer Zwei-Weg-Verteidiger und wird mit seinen Fähigkeiten sowie seiner Persönlichkeit unser Team stärken», sagt Plüss. Er ist neben Dario Rohrbach, Davyd Barandun, Paul Mottard und Joel Grossniklaus der fünfte Neuzugang für die kommende Saison.

Die beiden lettischen Nachwuchsspieler mit Schweizer Lizenz, Rolands Naglis (19) und Daniels Serkins (18), haben derweil ihre ersten Profiverträge bis 2028 unterschrieben.

Wer der neue Cheftrainer wird, will der SCB bis spätestens Mitte Mai vermelden. Wenig überraschend ist schon klar: «Heinz Ehlers wird in der kommenden Saison nicht mehr als Headcoach des SC Bern tätig sein.»

Der finnische Goalie- und Videocoach Simo Vehviläinen, der in seine Heimat zurückkehrt, wird, wie berichtet, durch Tim Bertsche (bisher Kloten) ersetzt. Ebenfalls zu einem Wechsel kommt es auf dem Posten des Materialchefs: Uwe Moser verlässt den Klub nach zwei Saisons. Seine Nachfolge tritt Andreas Vogt an, der zuletzt bei den SCRJ Lakers tätig war.

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