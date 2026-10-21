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Herber Rückschlag für die Genfer
Servette-Urgestein Stevanovic fällt lange aus

Servettes Miroslav Stevanovic musste am Meniskus operiert werden und fehlt den Genfern monatelang.
Publiziert: vor 1 Minute
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Miroslav Stevanovic wird Servette nach einer Knieoperation lange fehlen.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Wie befürchtet, ist die Verletzung von Miroslav Stevanovic (36) schwer. Der Bosnier hatte sich Anfang Oktober – bei einem «harmlosen Zusammenprall», wie es Trainer Jocelyn Gourvennec nannte – am Meniskus verletzt. Mittlerweile wurde das Grenat-Urgestein (358 Spiele, 85 Tore, 109 Vorlagen) am Knie operiert.

In den nächsten circa sechs Monaten wird Mica – wie der Offensivspieler genannt wird – nicht auf dem Platz stehen, teilt der Klub mit.

Stevanovic reiht sich damit in die Verletztenliste ein, auf der bereits Mittelfeldmotor Timothé Cognat (28), Millionen-Neuzugang David Datro Fofana (23) und Goalie-Routinier Jérémy Frick (33) und Youngster Benoît Sida (19) stehen.

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24
33
2
HC Ambri-Piotta
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13
3
24
3
Genève-Servette HC
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14
0
24
4
SCL Tigers
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14
5
22
5
HC Fribourg-Gottéron
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13
13
21
6
Lausanne HC
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15
0
21
7
SC Bern
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12
2
20
8
HC Davos
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14
-6
19
9
HC Ajoie
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14
-4
19
10
HC Lugano
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13
0
18
11
EV Zug
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8
11
16
12
EHC Biel
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13
-5
16
13
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12
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