Servette-Urgestein Stevanovic fällt lange aus

Servettes Miroslav Stevanovic musste am Meniskus operiert werden und fehlt den Genfern monatelang.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Wie befürchtet, ist die Verletzung von Miroslav Stevanovic (36) schwer. Der Bosnier hatte sich Anfang Oktober – bei einem «harmlosen Zusammenprall», wie es Trainer Jocelyn Gourvennec nannte – am Meniskus verletzt. Mittlerweile wurde das Grenat-Urgestein (358 Spiele, 85 Tore, 109 Vorlagen) am Knie operiert.

In den nächsten circa sechs Monaten wird Mica – wie der Offensivspieler genannt wird – nicht auf dem Platz stehen, teilt der Klub mit.

Stevanovic reiht sich damit in die Verletztenliste ein, auf der bereits Mittelfeldmotor Timothé Cognat (28), Millionen-Neuzugang David Datro Fofana (23) und Goalie-Routinier Jérémy Frick (33) und Youngster Benoît Sida (19) stehen.

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