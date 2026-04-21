Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Servette-Goalie Stéphane Charlin erneut wegen Schauspielerei gebüsst, Strafe verdoppelt

800 Franken Busse beim ersten Mal, jetzt 1600 Franken fällig

Nach drei Schwalben in einer Saison droht Spielsperre War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Bereits zum zweiten Mal haben die Schwalben-Jäger der Liga Nati-Goalie Stéphane Charlin der Schauspielerei überführt und gebüsst. Nachdem der 25-jährige Servette-Keeper beim ersten Mal (in den Playoffs gegen Lausanne) mit einer Busse von 800 Franken davongekommen war, wurde die Strafe nun verdoppelt.

«Stéphane Charlin befindet sich in seinem Torraum, während links von ihm ein Anspiel gespielt wird. Ein Genève-Servette-Spieler läuft mit dem Puck hinter dem eigenen Tor durch, während Fribourgs Dorthe vor dem Tor durchfährt. In diesem Moment dreht sich Charlin im Tor und wendet dem herannahenden Jan Dorthe den Rücken zu und initiiert bewusst den Kontakt mit seinem Bein und dem rechten Bein von Dorthe. Dieser bleibt daraufhin mit seinem Bein hängen. In der Folge zeigt Stéphane Charlin trotz des eigens initiierten Kontaktes eine äusserst übertriebene und unnatürliche Reaktion. In einer schwungvollen Drehung stösst er beide Beine vom Eis ab und lässt sich theatralisch fallen», schildet das Sounding Board die Szene.

Bereits auf dem Eis war Charlin mit einer 2-Minuten-Strafe belegt worden, die zum 0:4 und darauf zu seiner Auswechslung führte.

Da Charlin vor dieser Saison weniger als 150 NL-Spiele auf dem Konto hatte, fielen Bussen in die tiefste Kategorie. Beim dritten Schwalben-Vergehen in der gleichen Saison gibt es eine Spielsperre.

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