Eishockey kennt kein Geschlecht – nur Leidenschaft. Als Hauptpartnerin der PostFinance Women’s League und der National League steht PostFinance für ein Schweizer Eishockey, das begeistert, sich weiterentwickelt und Talente wachsen lässt.
Seit 25 Jahren gehen die PostFinance Top Scorer auf Punktejagd – und haben dabei bereits über 8 Millionen Franken für den Nachwuchs erspielt. So entsteht aus Leidenschaft auf dem Eis eine Investition in die Zukunft des Schweizer Eishockeys.
Eishockey kennt kein Geschlecht – nur Leidenschaft. Als Hauptpartnerin der PostFinance Women’s League und der National League steht PostFinance für ein Schweizer Eishockey, das begeistert, sich weiterentwickelt und Talente wachsen lässt.
Seit 25 Jahren gehen die PostFinance Top Scorer auf Punktejagd – und haben dabei bereits über 8 Millionen Franken für den Nachwuchs erspielt. So entsteht aus Leidenschaft auf dem Eis eine Investition in die Zukunft des Schweizer Eishockeys.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
19
-25
18