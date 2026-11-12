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«Diese Nati-Pausen sind Gugus»
Helfenstein findet deutliche Worte für «unnötige» Länderspiele

«Diese Nati-Pausen sind absoluter Gugus!» Spieleragent Sven Helfenstein findet bei «SCHLIIFTS?» deutliche Worte für die Nati-Unterbrüche in der National-League-Saison. Aus Sicht der Klubs seien die Länderspielpausen unnötig – und gleich eine bis zwei davon könnten gestrichen werden.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SC Bern
SC Bern
18
0
31
5
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
6
EV Zug
EV Zug
13
22
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
HC Lugano
19
-7
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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