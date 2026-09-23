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Schäppi nach Niederlage
«Die Verletzungshexe hat bei uns zugeschlagen»

Kloten-Schäppi spricht nach der 1:4-Niederlage gegen den SC Bern über das Spiel.
Publiziert: vor 24 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 22. September
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