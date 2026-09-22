DE
FR
Abonnieren

SCB-Goalie von Burg nach Debüt
«Ein Kindheitstraum, der wahr wurde»

SCB-Goalie von Burg feierte heute sein National-League-Debüt. Danach spricht er im Interview über seine Gefühlslage.
Publiziert: 22.09.2026 um 23:29 Uhr
Kommentieren
Die National-League-Highlights vom 22. September
In diesem Artikel erwähnt
SC Bern
SC Bern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen