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National League
NL: Die Highlights der Partie SC Bern – HC Ajoie (2:3 n.V.)
SC Bern – HC Ajoie 2:3 n.V.
Erzielt Honka das Tor der Saison bereits im September?
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SC Bern – HC Ajoie (2:3 n.V.).
Publiziert: 25.09.2026 um 23:30 Uhr
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