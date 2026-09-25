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SC Bern – HC Ajoie 2:3 n.V.
Erzielt Honka das Tor der Saison bereits im September?

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SC Bern – HC Ajoie (2:3 n.V.).
Publiziert: 25.09.2026 um 23:30 Uhr
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Die National-League-Highlights vom 22. + 23. September
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