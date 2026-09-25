DE
FR
Abonnieren

SCRJ Lakers – HC Davos 3:2
Wetter lässt Aeschlimann schlecht aussehen

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – HC Davos (3:2).
Publiziert: vor 18 Minuten
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
5
11
15
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
5
-1
8
3
EHC Biel
EHC Biel
4
6
7
3
EV Zug
EV Zug
4
6
7
5
SC Bern
SC Bern
4
3
7
6
HC Ajoie
HC Ajoie
5
0
7
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
5
-4
7
8
Lausanne HC
Lausanne HC
4
-2
6
9
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
5
-4
6
10
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
5
-1
6
11
EHC Kloten
EHC Kloten
5
-6
6
12
HC Lugano
HC Lugano
3
1
5
13
SCL Tigers
SCL Tigers
5
-3
5
14
HC Davos
HC Davos
5
-6
4
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen