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EHC Kloten – EHC Biel 0:6
Doppelschlag innert 22 Sekunden bricht Kloten das Genick

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – EHC Biel (0:6).
Publiziert: vor 13 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 22. + 23. September
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