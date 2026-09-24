DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
NL: Die Highlights der Partie EHC Kloten – EHC Biel (0:6)
EHC Kloten – EHC Biel 0:6
Doppelschlag innert 22 Sekunden bricht Kloten das Genick
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – EHC Biel (0:6).
Publiziert: vor 13 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die National-League-Highlights vom 22. + 23. September
4:51
EHC Kloten – EHC Biel 0:6
Doppelschlag innert 22 Sekunden bricht Kloten das Genick
In diesem Artikel erwähnt
EHC Biel
EHC Kloten
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen