Er ging, um die Eishockey-Welt zu erobern. Nach neun Spielen im Farmteam bricht Theo Rochette sein NHL-Abenteuer ab. Warum fehlt der Biss?

Darum gehts Theo Rochette bricht nach neun AHL-Spielen sein NHL-Abenteuer ab.

Detroit verweigert ihm die Freigabe für eine Lausanne-Rückkehr.

Der Rückzug schadet dem Ruf Schweizer Talente

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Die National League ist das attraktivste Betätigungsfeld im Welteishockey, weil die Work-Life-Balance für Profis bei uns noch besser ist als in Nordamerika. Wie das? In der NHL verdient man wohl viel mehr Geld, muss dafür aber auch sehr viel mehr in Kauf nehmen. Eine andere Welt. Die National League ist quasi das Bedeutungsnirwana für Professionals: Kein Leid, keine Ängste, keine Sorgen. Das Faktenskelett: Kaum Konkurrenzkampf, keine Farmteams, die wie Damoklesschwerter über den Probables schweben, kaum Reisestrapazen (die Dallas Stars legten in der vergangenen Saison rund 81’000 Kilometer zurück, das ist 190-mal die Strecke von Davos nach Genf), weniger Spiele, mehr Spielraum auf grösseren Eisfeldern, geringere Intensität, weniger physische und mentale Härte. Kurzum: Wer es sich gemütlich machen will, bleibt in der Schweiz. Für die Hockey-Nation bringt das nicht nur Vorteile.

Biasca und Muggli setzen sich fest

Wir haben wohl Mark Streit (48), der sich zu Beginn der 2000er-Jahre durch keine Widrigkeit von seinem Ziel abbringen liess und schliesslich fast 800 Spiele in der besten Liga der Welt absolvierte, ein Pionier. Wir haben jetzt Attilio Biasca (23), der sich gerade beim Farmteam der Boston Bruins in Providence (Rhode Island) die Sporen abverdient. Wir haben Leon Muggli (20), der seit 2025 für Hershey in der AHL spielt. Aber wir haben auch Theo Rochette (22), der sich zuletzt trotz anderslautender Versprechungen beim geringsten Widerstand vom nordamerikanischen Acker machte. In Detroit rollte man dem Jüngling nicht gleich den roten Teppich aus, man wollte sehen, ob er nebst seinem unbestrittenen Talent auch die nötigen Körner für eine Karriere in Nordamerika besitzt. Detroit detachierte Rochette zum Farmteam nach Grand Rapids (zwei Autostunden von Detroit). Nach neun Spielen zog er die Reissleine, jetzt möchte er wieder für Lausanne spielen, aber die Red Wings beharren auf dem Vertrag und verweigern die Freigabe. Gut so.

Rochette erweist Hockey-Schweiz Bärendienst

Das Problem für die Hockey-Schweiz? Was Biasca und Muggli beweisen (Stehvermögen), ist für die General Manager da drüben der Normalfall. Rochette? Typisch Schweizer, heisst es da. Verwöhnt und verhätschelt, denen geht es zu Hause zu gut. Das betrifft dann leider auch die nächste Generation. Warum ein Risiko eingehen mit einem Schweizer, der dann beim geringsten Widerstand die Flucht ergreift? Für die Hockey-Schweiz wäre es ein gewaltiger Imagegewinn gewesen, hätte sich der mit allen technischen Vorzügen ausgestattete Rochette durch die AHL gekämpft. Aber der Profisport ist kein Konjunktivfeuilleton. Man darf enttäuscht sein.

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