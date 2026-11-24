Das Spiel zwischen Lausanne und den SCRJ Lakers findet mit einem prominenten Gast statt. Auf den Rängen sitzt Théo Rochette, der gerne aus Nordamerika zurück ins Waadtland wechseln würde.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Bei Spielen in Lausanne muss man definitiv die Augen offen halten. Nach der Saga um Philipp Kurashev (27), der nach langem Hin und Her bei Lausanne unterschrieben hat, stattet Théo Rochette (24) seinem Ex-Klub einen Besuch ab. Er sitzt beim Spiel gegen Rappi auf der Tribüne.

Steht also seine Rückkehr bevor? Nach Blick-Informationen ist das nicht der Fall. Alles deutet darauf hin, dass sich die verzwickte Situation zwischen dem WM-Silbergewinner und den Detroit Red Wings noch nicht geklärt hat. Rochette steht bei der Franchise aus Michigan unter Vertrag und dürfte dort weiterhin blockiert sein.

Nachdem er die Grand Rapids Griffins, das AHL-Farmteam der Red Wings, auf eigenen Wunsch hin verlassen hatte, begab er sich nach Québec, seiner Zweitresidenz, um etwas Abstand zu gewinnen. Obwohl er in seinen neun Spielen ermutigende Leistungen gezeigt hatte, beschloss er, Michigan trotz eines bis zum Saisonende laufenden Vertrags zu verlassen. Aber Detroit will ihn nicht so einfach ziehen lassen.

Das Worst-Case-Szenario wäre, dass Théo Rochette diese Saison kein Spiel bestreiten könnte und seine Karriere erst in der Saison 2027/2028 neu lancieren könnte. Es ist jedoch weiterhin stark davon auszugehen, dass in diesem Streit, der sich nun über den Atlantik hinweg abspielt, eine Lösung gefunden wird. In Lausanne besitzt er noch einen langfristigen Vertrag für die Schweiz.

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