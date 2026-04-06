Die ZSC Lions stehen unter Druck. Wollen sie in der Halbfinal-Serie gegen Davos nicht 0:2 in Rückstand geraten, müssen sie ihre imposante Playoff-Heimbilanz ausbauen.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Es ist fast auf den Tag genau drei Jahre her. Am 5. April 2023 verloren die ZSC Lions letztmals ein Playoff-Heimspiel. Die Zürcher unterlagen Biel mit 3:5 und schieden mit einer 0:4-Klatsche in den Playoff-Halbfinals aus. Es war das unrühmliche Ende einer schwierigen Saison inklusive Trainerwechsel (von Rikard Grönborg zu Marc Crawford).

5:34 ZSC Lions – EHC Biel 3:5: Vom 1:3 zum 5:3 – Lööv schiesst ZSC in die Ferien

Aus den Fugen geriet die Zürcher Welt dennoch nicht. Es gab da gerade Wichtigeres, denn unmittelbar vor dieser Serie wurde bekannt, dass der damalige Biel-Trainer Antti Törmänen erneut an Krebs erkrankt ist. Alle waren geschockt, auch die ZSC-Fans zeigten viel Mitgefühl, hingen Spruchbänder wie «Kämpfe Antti!» auf und skandierten seinen Namen. Dass Törmänen am Ende als Sieger dastand, fand auch Platz in den Zürcher Herzen.

So war das bei der letzten Heimniederlage der ZSC Lions in den Playoffs. Danach starteten die ZSC Lions ihre Monsterserie mit 18 Siegen in Folge. Wir haben fünf rausgepickt:

2024 – erstes Viertelfinalspiel ZSC Lions – Biel 4:3

Mit diesem Spiel starteten die Zürcher ihren grandiosen Heimspiel-Siegeszug in den Playoffs. Es war der Anfang zu einem 4:0-Durchmarsch in der Serie. An der Bande bei Biel stand nicht mehr der abgetretene Törmänen, sondern Sportchef Martin Steinegger, der während einer komplizierten Saison interimistisch für den abgesetzten Petri Matikainen übernommen hatte.

3:26 ZSC Lions – EHC Biel 4:3: Malgin rettet ZSC mit spektakulärem Doppelschlag

2024 – siebtes Finalspiel ZSC Lions – Lausanne 2:0

Mit dem inzwischen achten Playoff-Heimsieg in Folge bodigten die Zürcher im Final-Showdown Lausanne und feierten ihren zehnten Meistertitel. Die Tore von Jesper Frödén und Juho Lammikko stellten den Triumph sicher.

6:27 ZSC Lions – Lausanne 2:0: Fröden/Lammikko schiessen ZSC nach Malgin-Drama zum Titel

2025 – fünftes Halbfinalspiel ZSC Lions – Davos 3:0

Zum dritten Mal zeigten die Zürcher den Davosern in dieser Halbfinal-Serie, dass in ihrem Daheim für sie nichts zu holen ist. Nach dem insgesamt schon 14. Playoff-Heimsieg in Folge sprach ZSC-Stürmer Willy Riedi die legendären Worte: «Fertig mit dem Scheissdreck! Jetzt fahren wir nach Davos und machen den Sack zu.» Und so war es dann auch.

4:37 ZSC Lions – HC Davos 3:0: Riedis Lupfer in den Netzhimmel befreit den ZSC

2025 – zweites Finalspiel ZSC Lions – Lausanne 3:2 n.V.

Mit diesem Heimsieg bestätigte der ZSC das Break auswärts in Lausanne in Spiel 1 und ebnete durch die 2:0-Führung in der Final-Serie den Weg zum elften Meistertitel. Es war nur eines von zwei Spielen im Rahmen der Zürcher Playoff-Heimsiegesserie, das erst in der Verlängerung entschieden wurde. Der entscheidende Torschütze: einmal mehr Jesper Frödén, Meisterschütze 2024 und drei Spiele später auch Meisterschütze 2025.

5:12 ZSC Lions – Lausanne 3:2 n.V. ZSC setzt Lausanne mit Traum-Kombi Schachmatt

2026 – drittes Viertelfinalspiel ZSC Lions – Lugano 4:0

Der 18. und bislang letzte Akt der Zürcher Playoff-Heimsiegesserie vor knapp zwei Wochen. Der ZSC lässt Lugano keine Chance und macht anschliessend mit einem Auswärtssieg im Tessin den Halbfinal-Einzug klar.

4:28 ZSC Lions – HC Lugano 4:0: Malgin zaubert vor dem letzten Zürcher Tor

Die 18 Playoff-Heimsiege des ZSC in Folge Erstes Viertelfinalspiel 2024: 4:3 gegen Biel

Drittes Viertelfinalspiel 2024: 3:2 n.V. gegen Biel

Erstes Halbfinalspiel 2024: 5:2 gegen Zug

Drittes Halbfinalspiel 2024: 5:2 gegen Zug

Erstes Finalspiel 2024: 2:1 gegen Lausanne

Drittes Finalspiel 2024: 4:2 gegen Lausanne

Fünftes Finalspiel 2024: 3:0 gegen Lausanne

Siebtes Finalspiel 2024: 2:0 gegen Lausanne

Erstes Viertelfinalspiel 2025: 5:1 gegen Kloten

Drittes Viertelfinalspiel 2025: 1:0 gegen Kloten

Fünftes Viertelfinalspiel 2025: 5:2 gegen Kloten

Erstes Halbfinalspiel 2025: 6:1 gegen Davos

Drittes Halbfinalspiel 2025: 5:1 gegen Davos

Fünftes Halbfinalspiel 2025: 3:0 gegen Davos

Zweites Finalspiel 2025: 3:2 n.V. gegen Lausanne

Viertes Finalspiel 2025: 3:1 gegen Lausanne

Erstes Viertelfinalspiel 2026: 3:0 gegen Lugano

Drittes Viertelfinalspiel 2026: 4:0 gegen Lugano Erstes Viertelfinalspiel 2024: 4:3 gegen Biel

Drittes Viertelfinalspiel 2024: 3:2 n.V. gegen Biel

Erstes Halbfinalspiel 2024: 5:2 gegen Zug

Drittes Halbfinalspiel 2024: 5:2 gegen Zug

Erstes Finalspiel 2024: 2:1 gegen Lausanne

Drittes Finalspiel 2024: 4:2 gegen Lausanne

Fünftes Finalspiel 2024: 3:0 gegen Lausanne

Siebtes Finalspiel 2024: 2:0 gegen Lausanne

Erstes Viertelfinalspiel 2025: 5:1 gegen Kloten

Drittes Viertelfinalspiel 2025: 1:0 gegen Kloten

Fünftes Viertelfinalspiel 2025: 5:2 gegen Kloten

Erstes Halbfinalspiel 2025: 6:1 gegen Davos

Drittes Halbfinalspiel 2025: 5:1 gegen Davos

Fünftes Halbfinalspiel 2025: 3:0 gegen Davos

Zweites Finalspiel 2025: 3:2 n.V. gegen Lausanne

Viertes Finalspiel 2025: 3:1 gegen Lausanne

Erstes Viertelfinalspiel 2026: 3:0 gegen Lugano

Drittes Viertelfinalspiel 2026: 4:0 gegen Lugano

Die 18 Siege in Folge haben etwas gemeinsam. Die ZSC Lions waren in diesen Spielen nie unter Zugzwang. Entweder konnten sie wegen des Heimvorteils in der Serie daheim vorlegen oder ihre Führung ausbauen. Etwa im letztjährigen Final, als Zürich gegen Qualisieger Lausanne auswärts starten musste, aber mit einem Break in Spiel 1 in Führung ging.

Erstmals richtig unter Zugzwang

Das ist am Ostermontag anders. Nach der 2:3-Niederlage am Samstag in Davos liegt der ZSC mit 0:1 in der Halbfinal-Serie in Rückstand und muss mit dem Druck umgehen, reagieren zu müssen. Denn ein 0:2-Rückstand wäre gegen diesen sich schon die ganze Saison im Flow befindenden HCD bereits eine riesige Hypothek.

5:01 HC Davos – ZSC Lions 4:2: Bald-ZSCler Knak erledigt den ZSC

Natürlich bauen die Zürcher einmal mehr auf ihre Playoff-Heimstärke und wollen ihre Serie auf den 19. Sieg in Folge ausbauen. «Unsere Fans werden uns pushen, und wir werden von Beginn an aufs Gaspedal drücken», verspricht Trainer Marco Bayer. «Wir haben viele schöne Erinnerungen, das gibt Selbstvertrauen und wird uns helfen», sagt Ur-ZSCler Chris Baltisberger und meint zum Erfolgsgeheimnis der Monsterserie: «Unsere Fans legen in den Playoffs jeweils nochmals einen drauf, das gibt so viel Energie.»