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Rajala über ersten NL-Einsatz
«Es ist nie lustig, Spiele von der Tribüne aus zu sehen»

Toni Rajala spricht nach seinem ersten Saisoneinsatz über das Spiel.
Publiziert: vor 46 Minuten
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