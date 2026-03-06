Der SCB hat sich mit dem Einzug in die Play-Ins die Chance auf die Playoff-Qualifikation gewahrt. Ihr Saisonziel haben die Berner damit aber noch längst nicht erreicht.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Für Heinz Ehlers schloss sich der Kreis: Gegen den EV Zug hatte er sein überraschendes Engagement beim SC Bern am 11. Oktober mit einem überzeugenden 3:0-Heimsieg begonnen. Und am Donnerstag sicherten sich die Berner mit einem Zittersieg gegen den EVZ (2:1 n.P.) zu Hause einen Platz in den Play-Ins.

Beim Amtsantritt des Dänen war schon absehbar gewesen, dass der Weg zum Erreichen des offiziellen Saisonziels (Playoff-Qualifikation) über die Play-Ins führen muss. Der Rückstand auf die Top 6 betrug schon zehn Punkte und der SCB war als Zwölfter den Playouts näher als den Playoffs.

Auch unter Ehlers strapazierten die Berner die Nerven ihrer Fans nicht selten und herzerwärmende Auftritte lassen sich an einer Hand abzählen. Phasenweise bewegte sich der SCB auf einem so schlechten Punkte-Niveau wie seit 55 Jahren nicht mehr. Vor allem die Heimauftritte waren zuweilen eine Zumutung für den zahlenden Zuschauer. Doch mit viel Krampf und wenig Glanz kam der SCB über die Runden und konnte am Donnerstag spürbar aufatmen – nicht zuletzt, weil die direkte Konkurrenz aus Biel, Langnau und Kloten punktlos blieb.

Das Motto lautete: In die Playoffs, egal wie

Das Wie spielte dabei eine untergeordnete Rolle. Längst ging es nur noch darum, zu retten, was noch zu retten ist. «In unserer Situation ist es einfach wichtig, dass wir in die Playoffs kommen. Egal wie», hatte Sportdirektor Martin Plüss nach der 4:5-Heim-Blamage gegen Ajoie Ende Oktober gesagt. Die Zeiten, in denen CEO Marc Lüthi den Trainer (Larry Huras, 2011) feuerte, weil der Unterhaltungswert zu gering war, sind zwar vorbei. Doch auf Dauer kann es sich der SCB leisten, seinen Fans so wenig zu bieten. Die Zuschauerzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt von 15'821 auf 15'466 gefallen.

Doch reicht das Erreichen der Play-Ins, um Ehlers die Mannschaft auch nächste Saison anzuvertrauen? Als man ihn verpflichtete, war klar gewesen, dass er nach der Saison nach Dänemark zurückkehren würde. Dies hatte er schon nach der letzten Saison, in der er den EHC Visp zum Swiss-League-Titel geführt hatte, geplant, aus administrativen Gründen aber verschoben und als Assistenzcoach in Basel angeheuert. So konnte der SCB sich auch in aller Ruhe auf die Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison machen. Einen Wunder-Coach konnte man aber bisher nicht präsentieren.

So stellt sich die Frage, ob man nicht lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach hat. Ehlers zu behalten, scheint zumindest eine Option zu sein. Die Türe haben sowohl der Klub als der Trainer nie zugeschlagen, da man bei der Frage, ob er nicht doch bleiben könnte, äusserst unverbindlich blieb oder beharrlich schwieg. Was für Ehlers spricht: In der Meisterschaftsphase von Mitte November bis zur Olympia-Pause bewegte sich der SCB mit einem Punkteschnitt von 1,62 auf Top-6-Niveau.

In den Play-Ins steht der SCB jetzt. Den Ansprüchen kann das aber eigentlich noch nicht genügen. Und der Weg in die Playoffs ist beschwerlich. Erst muss man sich gegen Biel, die SCL Tigers oder Kloten durchsetzen. Dann würden noch Zug oder wohl die SCRJ Lakers warten. Erst im Viertelfinal, wo man auf Qualisieger HC Davos treffen würde, hätte der SCB dann nichts mehr zu verlieren. So wie 2016, als man die Playoffs auf den letzten Drücker erreichte, Favorit ZSC Lions 4:0 bodigte und dann den Titel holte.

Die letzten 2 Runden Samstag, 7. März Ajoie – Servette

Ambri – Bern

Biel – SCL Tigers

Fribourg – Lausanne

Kloten – Lugano

ZSC Lions – Davos

Zug – SCRJ Lakers Montag, 9. März Bern – Fribourg

Davos – Biel

Servette – Kloten

Lugano – Zug

Lausanne – Ajoie

SCRJ Lakers – Ambri

