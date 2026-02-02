DE
Lemieux packt zwei Zuger am Schlafittchen
0:46
Was für ein Bild:Lemieux packt zwei Zuger am Schlafittchen

Panik in Ambri
Spass mit Lemieux, Kukans Warnung und Vozenilek-Rabatz

Der HCD knackt die Schallmauer, Lemieux macht seinem Namen alle Ehre. ZSC-Kukan spricht Klartext und lässt im Subtext eine Warnung mitschwingen. Und Hardy Häman Aktell? Trifft oder sitzt. Die Liga im Wochenrückblick.
Publiziert: 10:28 Uhr
Kommentieren

Darum gehts

RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort

Gewinner: Brendan Lemieux und der HCD

Manometer, macht der Spass. Am Dienstag zieht Lemieux sämtliche Register, schleift gleich zwei EVZ-Stürmer am Kragen übers Eis, schiesst zwei Tore und prügelt sich als Schlussbouquet auch noch mit dem wiederbelebten Daniel Vozenilek. Am Sonntag trifft er gegen Fribourg zum 1:0 und steht mittlerweile bei 13 Saisontreffern. Der HCD? Knackt am 1. Februar die 100-Punkte-Schallmauer und geht mit 14 Zählern Vorsprung in die Pause. Die Spitzenposition ist in Stein gemeisselt.

Zugepackt: Lemieux schleift Kovar und Lindemann aus der Gefahrenzone.
Foto: keystone-sda.ch

Gewinner: Daniel Vozenilek

Der tschechische EVZ-Haudegen darf wieder Haudegen sein – das elektrisiert nicht nur die Zuschauer, das bringt der Mannschaft auch einen gehörigen Energieschub. Selbst wenn der ausschliesslich als disruptives Ereignis auf dem Eis herumkurvt ist er mehr wert als im Mitläufer-Modus ohne Ecken und Kanten, jetzt müssen die Gegenspieler wieder über die Schulter schauen, wenn Vozenilek auf dem Eis steht. Etwas Rabatz tut dem EVZ gut.

Eishockey
Zugs Vozenilek macht wieder Vozenilek-Sachen
Er ist wie ausgewechselt
Zugs Vozenilek macht wieder Vozenilek-Sachen
Fribourg ist reif für den Titel
Mit Video
Dinos Check
Erfolgreiche Transferpolitik
Fribourg ist reif für den Titel
SCRJ-Moy und HCD-Jung: Trotz Nicht-Aufgebot bei Olympia dabei
Lückenfüller – oder doch mehr?
SCRJ-Moy und HCD-Jung: Trotz Nicht-Aufgebot bei Olympia
HCD stoppt SCB-Höhenflug – empfindliche Pleite für Zug
Round-Up
Strich-Zäsur wegen Lausanne
HCD stoppt SCB-Höhenflug – empfindliche Pleite für Zug

Verlierer: Ambris Strippenzieher

Im Panik-Modus sollte man keine Entscheidungen treffen, hat mal ein schlauer Fuchs gesagt. Hat sich offenbar nicht bis in die Leventina rumgesprochen, diese Binsenweisheit. Also schmeisst man Eric Landry raus, nachdem man in Genf und Fribourg Punkte holt und muss dann durchsickern lassen, dass man Landry den Entscheid bereits vor diesen Spielen beigebracht hatte. Man hat sich offenbar dafür entschieden, Unruhe mit Bohei zu bekämpfen und hofft dabei auf das mathematische Prinzip «Minus mal Minus gleich Plus». Nach dem 3:6 in Langnau ist die Gemengelage aber klar: Das wird ein Fernduell über sechs Spiele mit Kloten um Rang 12, mehr nicht. Die Play-Ins können die auch mit Jussi Tapola am Schaltpult vergessen.

1/6
HCD-Lemieux packt die EVZ-Stürmer Kovar und Lindemann am Kragen.
Foto: keystone-sda.ch

Gewinner: Dean Kukan

Der Nati-Verteidiger bringt kurz vor Olympia auf den Punkt, wie es um seine ZSC Lions steht: «Unser Spiel haben wir wirklich noch nicht gefunden, da müssen wir über die Bücher». Und das nach einer Serie von zehn Spielen mit Punkten. Kritische Töne, die am Tag danach durch eine Niederlage gegen Zug bestätigt werden. Der Meister will also über die Bücher – das klingt wie eine Warnung an die Konkurrenz.

«Unser Spiel haben wir wirklich noch nicht gefunden»
0:44
Kukan nach 5:1-Sieg:«Unser Spiel haben wir wirklich noch nicht gefunden»

Gewinner: Hardy Häman Aktell

Der SCB-Verteidiger mit dem Zungenbrechernamen kommt gut durch die Woche: Doppelpack am Dienstag, frei am Freitag, Doppelpack am Sonntag. Wenn Hardy trifft, gewinnt der SCB. Als Hardy nicht trifft, sondern auf der Tribüne sitzt, verliert man in Davos. Die logische Konsequenz? Hardy soll spielen und treffen, nicht rumsitzen.

SCB-Verteidiger Häman Aktell wird zum Scharfschützen
3:01
Bern – Ajoie 5:0:SCB-Verteidiger Häman Aktell wird zum Scharfschützen

Verlierer: Biels Hoffnungen auf Zählbares

Fünf Punkte muss der EHCB nach der Olympiapause in sechs Partien gutmachen, damit man nach der Quali noch um Zählbares spielen kann. Bummer. Das scheint nicht unmöglich, ist aber doch eine ziemliche Hypothek. In Kloten verschenkt man am Sonntag in der Schlussphase einen Zweitore-Vorsprung und fährt mit einem statt drei Punkten nach Hause. Ist der Dubé-Effekt schon gegessen?

Gewinner: Die SCL Tigers

Immer wenn man glaubt, die SCL Tigers sind am Ende, setzen die doch wieder einen drauf. Gegen Ambri war nach vier Pleiten in Folge eine Reaktion gefragt, ein Sechspunkte-Spiel, und dabei war nur ein Vollerfolg gut genug. Erledigt. Trainer Paterlini hat offenbar an den richtigen Schrauben gedreht, das Nervenkostüm ist unter Druck offenbar ebenso dicht wie der Abwehrverbund.

Erni räumt Goalie ab und macht Weg frei für De Luca
4:15
SCL Tigers – Ambri-Piotta 6:3:Erni räumt Goalie ab und macht Weg frei für De Luca
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
46
61
102
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
47
42
88
3
HC Lugano
HC Lugano
46
34
81
4
ZSC Lions
ZSC Lions
46
27
80
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
46
3
77
6
Lausanne HC
Lausanne HC
46
21
76
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
46
-14
67
8
EV Zug
EV Zug
46
-16
67
9
SC Bern
SC Bern
46
-4
64
10
SCL Tigers
SCL Tigers
46
4
64
11
EHC Biel
EHC Biel
46
-22
59
12
EHC Kloten
EHC Kloten
46
-23
53
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
46
-44
52
14
HC Ajoie
HC Ajoie
47
-69
39
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
SCL Tigers
SCL Tigers
ZSC Lions
ZSC Lions
EHC Biel
EHC Biel
EHC Kloten
EHC Kloten
EV Zug
EV Zug
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
HC Ajoie
HC Ajoie
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
HC Davos
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
National League
National League
SC Bern
SC Bern
Was sagst du dazu?
