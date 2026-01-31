Im Rampenlicht stehen (noch) andere – aber in Fribourg ist etwas gewachsen, das auch im verdichteten Klima der Playoffs bestehen kann. Von der Schönspielerei hat man sich verabschiedet.

Darum gehts Fribourg Gottéron steht auf Platz zwei und visiert den Titel an

Verletzungen von Schlüsselspielern erschwerten 2025 den Finaleinzug gegen Lausanne

Genf gewann 2023 erstmals; Fribourg könnte dies ebenfalls schaffen

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Im Schatten der Himmelsstürmer aus Davos hat sich Gottéron still und leise auf dem zweiten Platz festgesetzt. Ansprüche auf den Titel haben Klub und Trainer längst angemeldet, alles andere wäre bei dieser aggressiven Transferpolitik ja auch unglaubwürdig. Sportchef Zenhäusern hat konsequent aufgerüstet, die Abwehr erweist sich jetzt als eine der robusteren der Liga und ist in der Lage, die Pucks auch unter Druck nach vorn zu bewegen.

Auch im Angriff hat Zenhäusern mit Rücksicht auf die Durchschlagskraft transferiert, allerdings ohne dabei die Raffinesse zu vergessen. Spielwitz und Kombinationsfestigkeit sind auch in den Playoffs gefragt, aber dafür muss man sich Räume verschaffen können – und das gelingt im verdichteten Klima gelegentlich nur mit der Kopf-durch-die-Wand-Strategie.

Topspieler wachsen nicht auf Bäumen

Im vergangenen Frühling ging Fribourg die Puste aus, als erst Jacob De la Rose und im Halbfinal auch noch Topskorer Lucas Wallmark durch Verletzungen aus dem Verkehr gezogen wurden. Verblüffend war, wie man sich gegen den Favoriten aus Lausanne trotz der Ausfälle von zwei Dreh- und Angelpunkten zwei Finalpucks erobern konnte, ehe die beiden letzten Partien verloren gingen. Gegen Verletzungen kann man sich eben nur bedingt absichern, erwischt es die Topspieler, ist Ersatz meist nur von akademischem Wert. Topspieler wachsen nicht auf Bäumen.

Was Genf schaffte? Können die auch

Fribourg kann es aber recht sein, dass der HCD dank formidabler Leistungen seit Saisonbeginn im Scheinwerferlicht steht, dazu kamen schon im Herbst ein paar Trainerwechsel, die für Schlagzeilen sorgten. Trainer Roger Rönnberg konnte sich abseits des Getöses in Ruhe sein Team zurechtlegen, als der Motor erst etwas stotterte, ging das im heftigen Grundrauschen der Liga fast unter. Fribourg ist für einen tiefen Vorstoss in die Playoffs bestens gerüstet, man ist reif für den Titel. Warum sollten die das nicht hinbekommen? Für Genf war es im Frühling 2023 auch zum ersten Mal so weit. Das können die Copains auch.