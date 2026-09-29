DE
FR
Abonnieren

ZSC Lions – Biel 6:3
Säteri macht nach ZSC-Startfurioso Feierabend

In Zusammenarbeit mit Mysports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie ZSC Lions – EHC Biel (6:3).
Publiziert: 29.09.2026 um 22:38 Uhr
|
Aktualisiert: 29.09.2026 um 22:52 Uhr
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
7
2
12
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
7
-2
11
4
HC Ajoie
HC Ajoie
7
2
11
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
7
3
11
6
EV Zug
EV Zug
5
9
10
7
HC Davos
HC Davos
7
-1
10
8
SCL Tigers
SCL Tigers
7
-3
9
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
7
-6
9
10
SC Bern
SC Bern
5
0
7
11
EHC Biel
EHC Biel
6
1
7
12
Lausanne HC
Lausanne HC
6
-7
6
13
EHC Kloten
EHC Kloten
7
-11
6
14
HC Lugano
HC Lugano
5
-2
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die National-League-Highlights vom 29. September
In diesem Artikel erwähnt
21411205 Logo_EHC_Biel
EHC Biel
21411180 Logo_ZSC_Lions
ZSC Lions
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen