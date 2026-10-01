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Ambri-Piotta – SCL Tigers 1:5
Tigers-Nussbaumer trifft von hinter der Torlinie

In Zusammenarbeit mit Mysports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Ambri-Piotta – SCL Tigers (1:5).
Publiziert: vor 7 Minuten
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
8
1
13
3
SCL Tigers
SCL Tigers
8
1
12
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
7
3
11
5
HC Ajoie
HC Ajoie
7
2
11
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
8
-6
11
7
EV Zug
EV Zug
5
9
10
8
HC Davos
HC Davos
7
-1
10
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
7
-6
9
10
Lausanne HC
Lausanne HC
7
-6
8
11
SC Bern
SC Bern
5
0
7
12
EHC Biel
EHC Biel
6
1
7
13
EHC Kloten
EHC Kloten
7
-11
6
14
HC Lugano
HC Lugano
5
-2
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die National-League-Highlights vom 29. und 30. September
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