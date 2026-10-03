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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
8
16
23
2
SCL Tigers
9
5
15
3
Genève-Servette HC
9
2
15
4
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
6
HC Davos
9
0
13
7
Lausanne HC
9
-4
12
8
HC Ajoie
8
0
11
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zug
5
9
10
11
EHC Biel
8
-1
10
12
SC Bern
7
-2
9
13
HC Lugano
6
1
8
14
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs