DE
FR
Abonnieren

EHC Biel – HC Davos 4:3
Skinner schlägt mit frecher Bogenlampe zu

In Zusammenarbeit mit Mysports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Biel – HC Davos (4:3).
Publiziert: vor 3 Minuten
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
9
2
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
6
HC Davos
HC Davos
9
0
13
7
Lausanne HC
Lausanne HC
9
-4
12
8
HC Ajoie
HC Ajoie
8
0
11
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zug
EV Zug
5
9
10
11
EHC Biel
EHC Biel
8
-1
10
12
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
13
HC Lugano
HC Lugano
6
1
8
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21411205 Logo_EHC_Biel
EHC Biel
21395981 HC+Davos
HC Davos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen