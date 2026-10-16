Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
11
21
30
2
Genève-Servette HC
12
6
24
3
SCL Tigers
12
5
19
4
HC Ajoie
13
-3
19
5
HC Ambri-Piotta
11
-1
18
6
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
7
Lausanne HC
13
-2
18
8
SC Bern
10
2
17
9
HC Davos
12
-3
16
10
HC Lugano
11
2
15
11
EV Zug
7
10
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
12
-17
11
13
EHC Biel
11
-7
10
14
EHC Kloten
12
-22
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs