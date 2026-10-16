DE
FR
Abonnieren

EHC Kloten – Ambri-Piotta 0:5
Nach diesem Järventie-Tor hat Berra Feierabend

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – Ambri-Piotta (0:5).
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
11
21
30
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
12
6
24
3
SCL Tigers
SCL Tigers
12
5
19
4
HC Ajoie
HC Ajoie
13
-3
19
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
11
-1
18
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
7
Lausanne HC
Lausanne HC
13
-2
18
8
SC Bern
SC Bern
10
2
17
9
HC Davos
HC Davos
12
-3
16
10
HC Lugano
HC Lugano
11
2
15
11
EV Zug
EV Zug
7
10
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
12
-17
11
13
EHC Biel
EHC Biel
11
-7
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
12
-22
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21397087 Logo_Kloten_Flyers_Wappen
EHC Kloten
21395999 ambri-logo
HC Ambri-Piotta
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen