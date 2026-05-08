Lugano holt Verteidiger und lässt Stürmer ziehen

Wie der HC Lugano am Freitag verkündet, wechselt der finnische Verteidiger Lassi Thomson ins Tessin. Der Qualitätsverteidiger stärkt die Defensive der Bianconeri. Gleichzeitig lässt man den schwedischen Stürmer Einar Emanuelsson ziehen.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Der HC Lugano verstärkt seine Defensive zur kommenden Spielzeit mit einem Verteidiger: Wie der Verein am Freitag bekanntgibt, hat man den Finnen Lassi Thomson (25) verpflichtet, der mit einem Zweijahresvertrag bis 2028 ausgestattet wird. Er ist damit der zweite ausländische Verteidiger im Kader der Bianconeri für die kommende Saison.

Wie Lugano in der Medienmitteilung schreibt, blicke Thomson trotz seines noch jungen Alters bereits auf eine beeindruckende Karriere zurück. Seine Qualitäten stellte er schon früh unter Beweis, als er als 18-Jähriger 41 Punkte in der Western Hockey League (WHL) sammelte. Zudem führte er die finnische Nationalmannschaft als Captain zur U20-Weltmeisterschaft, zuvor gewann er bei der U18-WM die Goldmedaille.

In den vergangenen fünf Jahren sammelte er zudem reichlich Erfahrung in Nordamerika: Neben 30 Einsätzen für die Ottawa Senators in der NHL absolvierte er 264 Partien in der AHL, in denen er beachtliche 120 Skorerpunkte verbuchte. Dass der 25-Jährige brandgefährlich ist, unterstrich er in der vergangenen Saison 2024/25 bei den Malmö Redhawks eindrucksvoll. Mit 20 Treffern (13 Assists) in 58 Spielen avancierte er zum torgefährlichsten Verteidiger der gesamten Swedish Hockey League (SHL) und führte gleichzeitig die interne Skorerliste seines Teams an.

General Manager Janick Steinmann (39) zeigt sich entsprechend begeistert von der Neuverpflichtung: «Lassi ist ein Verteidiger mit herausragenden offensiven Fähigkeiten, der in den letzten Jahren auf höchstem Niveau gespielt hat. In der Saison 2024/25 gehörte er zu den besten in seiner Position in der schwedischen Elite-Liga. Er ist sehr kreativ, ein exzellenter Schlittschuhläufer und hat einen starken Schuss. Er wird uns im Powerplay unterstützen und unser Spiel in fünf gegen fünf leiten. Zudem verfügt er über natürliche Führungsqualitäten und steht vor den besten Jahren seiner Karriere.»

Stürmer geht

Gleichzeitig lässt man den Schweden Einar Emanuelsson (29) ziehen, der in dieser Saison auf Leihbasis im Tessin spielte. Der Stürmer wechselt zum finnischen Verein Saimaan Pallo.

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