Ex-SCB-Captain Untersander wechselt zu Genf-Servette

Am Donnerstagmorgen gibt der SC Bern bekannt, dass der noch bis 2028 laufende Vertrag mit Captain Ramon Untersander (35) in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst wird. Nach elf gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege von Klub und Spieler.
Kurz darauf ist klar, wie es mit ihm weiter geht. Der Verteidiger setzt seine Karriere bei Genf-Servette fort. Bei den Westschweizern unterschreibt Untersander einen Zweijahres-Vertrag.
«Mit der Verpflichtung von Ramon Untersander holt Genf-Servette einen erfahrenen Spieler an Bord, der dank seiner Spielübersicht, seiner Offensivqualitäten und seiner natürlichen Führungsqualitäten in jeder Spielsituation den Unterschied ausmachen kann», heisst es in der Mitteilung.
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