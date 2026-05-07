SCB löst Vertrag mit Captain Untersander auf

Die Wege von Ramon Untersander und dem SC Bern trennen sich. Das war schon länger bekannt. Nun ist klar, was mit seinem eigentlich noch bis 2028 laufenden Vertrag passiert.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Schon länger war bekannt, dass der SC Bern künftig ohne seinen Captain Roman Untersander (35) plant. Und das, obwohl dieser erst letzten Sommer seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2028 verlängert hat.

Nun hat man eine Lösung gefunden. Wie der Klub mitteilt, «haben sich beide Parteien darauf verständigt, den laufenden Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufzulösen». Untersander spielte seit 2015 beim SCB, wurde mit den Bernern dreimal Meister (2016, 2017 und 2019) und gewann 2021 den Swiss Ice Hockey Cup.

Insgesamt hat er 620 Partien für die Berner absolviert und dabei 96 Tore erzielt. Zudem führte er den SCB seit 2024 als Captain aufs Eis. Wie es für Untersander weiter geht, ist offen. Ursprünglich hatte er geplant, seine Karriere beim SCB zu beenden.

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