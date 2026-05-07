Davide Malinconico Redaktor Sport

Wie der HC Ambri-Piotta am Donnerstag vermeldet, werden die Verträge dreier Youngster verlängert. So geben die Leventiner die Vertragsverlängerungen von den Spielern Aris Häfliger (21), Matej Pekar (18) und Nassim Jaafri-Hayani (20) bekannt.

Wie die Biancoblù in ihrer Medienmitteilung schreiben, verlängert Verteidiger Häfliger bis 2030 (inklusive Option für ein weiteres Jahr), während das neue Arbeitspapier von Stürmer Pekar bis 2031 laufen wird. Bei Keeper Jaafri wurde die im Vertrag enthaltene Option für eine Verlängerung um eine weitere Saison gezogen.