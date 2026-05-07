Davide MalinconicoRedaktor Sport
Wie der HC Ambri-Piotta am Donnerstag vermeldet, werden die Verträge dreier Youngster verlängert. So geben die Leventiner die Vertragsverlängerungen von den Spielern Aris Häfliger (21), Matej Pekar (18) und Nassim Jaafri-Hayani (20) bekannt.
Wie die Biancoblù in ihrer Medienmitteilung schreiben, verlängert Verteidiger Häfliger bis 2030 (inklusive Option für ein weiteres Jahr), während das neue Arbeitspapier von Stürmer Pekar bis 2031 laufen wird. Bei Keeper Jaafri wurde die im Vertrag enthaltene Option für eine Verlängerung um eine weitere Saison gezogen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.