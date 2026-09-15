Die meisten NL-Klubs haben ihre Captain-Teams definiert. Besonders ein Team setzt auf junge Führungsspieler.

Die Hälfte der Liga geht mit neuem Captain in die Saison

Die Hälfte der Liga geht mit neuem Captain in die Saison

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Ajoie

Die Jurassier haben mit Anttoni Honka (25) einen neuen Captain ernannt. Der finnische Verteidiger hat Ajoie letzte Saison mit 36 Skorerpunkten in 51 Spielen angeführt. Unterstützt wird Honka von seinen Assistenten Jeremy Wick (37) und Jeremi Gerber (26). Jesse Zgraggen (33), Philip-Michaël Devos (36) und Kristian Tanus (26, Fi) ergänzen das Captain-Team.

Ambri

Mit Tommaso De Luca (21) übernimmt die neue Generation das «C» in Ambri. Daniele Grassi (33), der aus dem Ambri-Nachwuchs stammt und beinahe seine gesamte Karriere in der Leventina verbrachte, übergibt das Captain-Amt an den jungen Italiener mit Schweizer Lizenz. Auch De Luca stammt aus dem Nachwuchs der Tessiner. Unterstützt wird der neue Captain von den Assistenten Nathan Borradori (20) und Nate Schnarr (27, Ka).

Bern

Auch der SCB hat einen neuen Captain. Der Finne Waltteri Merelä (28) trägt diese Saison das C auf der Brust und übernimmt das Amt damit vom geschassten Ramon Untersander (35). Merelä, der für die Berner bisher zwei Saisons bestritt und dabei 73 Skorerpunkte in 95 Spielen erzielte, wird von den Assistenten Benjamin Baumgartner (26), Alain Graf (21) und Marc Marchon (31) unterstützt.

Biel

Bei den Seeländern bleibt Gaëtan Haas (34) Captain. Er wird unterstützt von Yanik Burren (29), Lias Andersson (27, Sd), Toni Rajala (35), Goalie Harri Säteri (36, beide Fi), Fabio Hofer (35) und Dario Trutmann (33), die als Assistenten Verantwortung innerhalb des Teams übernehmen.

Davos

Der HCD setzt auf ein schweizerisches Captain-Team. Rückkehrer Ken Jäger (28) übernimmt das C von Matej Stransky (33), der die kommende Saison in seinem Heimatland Tschechien bestreitet. Jäger ist somit der 30. Captain der HCD-Geschichte und wird von den Assistenten Enzo Corvi (33), Dominik Egli (28), Lukas Frick (31) und Sven Jung (31) unterstützt.

Fribourg

Julien Sprunger (40) verabschiedet sich als Meister-Captain aus der National League. Das Trikot mit dem C übergibt die Fribourg-Legende nach zwölf Jahren im Amt an Andrea Glauser (30). Unterstützt wird das Eigengewächs des amtierenden Meisters von den Assistenten Jacob de la Rose (31, Sd), Sandro Schmid (26) und Christoph Bertschy (32).

EHC Kloten

Dario Meyer (30) übernimmt das Captain-Amt vom zurückgetretenen Steve Kellenberger (39). Das Captain-Team rund um Meyer besteht aus Arttu Ruotsalainen (28, Fi), Max Lindroth (30, Sd), Bernd Wolf (29) und Mischa Ramel (23).

Lausanne HC

Auch bei Lausanne ist noch nicht offiziell bestätigt, welche Spieler diese Saison das A tragen. Klar ist: Damien Riat (29) bleibt Captain bei den Waadtländern.

HC Lugano

Das Captain-Team der Tessiner bleibt beinahe unverändert. Calvin Thürkauf (29) trägt das C und Luca Fazzini (31) ist der erste Assistent. Santeri Alatalo (36) übernimmt das zweite A von Connor Carrick (32, USA), der gehen musste.

SCRJ Lakers

Seit Roman Cervenkas (40) Abgang im Sommer 2024 ist Nico Dünner (32) der Captain der Lakers. Unterstützt wird er diese Saison von den Assistenten Jacob Larsson (29, Sd), Tanner Fritz (35, Ka), Fabian Maier (34) und Tyler Moy (31).

SCL Tigers

Nach dem Abgang des Finnen Harri Pesonen rückt der Ostschweizer Flavio Schmutz (31) als neuer Captain an die Spitze der Mannschaft. Hannes Björninen (30) und Juuso Riikola (32, beide Fi) fungieren als Assistenten. Ergänzt wird das Führungsteam durch Phil Baltisberger (30) und Julian Schmutz (32).

Servette

Bei Servette behält Noah Rod (30) das C auf der Brust. Die Genfer haben den Rest des Captain-Teams noch nicht bekanntgegeben.

ZSC Lions

Die Zürcher setzen auf Erfahrung. Dauerbrenner Patrick Geering (36) geht in seine zehnte Saison als Lions-Captain und ist damit der Dienstälteste aller Kapitäne. Yannick Weber (37), Mikko Lehtonen (32, Fi), Sven Andrighetto (33) und Denis Malgin (29) unterstützen den Routinier als Assistenten.

Zug

Der Tscheche Jan Kovar (36) bleibt auch diese Saison der Captain der Zentralschweizer. Auch Gregory Hofmann (33) behält seine Rolle im Zuger Führungsteam als Assistent. Lino Martschini (33), Lukas Bengtsson (32, Sd) und Tomas Tatar (35, Slk) werden hingegen ersetzt. Sven Senteler (34), Raphael Diaz (40) und der neue Stürmer Vinzenz Rohrer (22) tragen künftig das A für die Zuger.