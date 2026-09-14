Ambri-Verteidiger verpasst den Saisonstart

Der HC Ambri-Piotta muss in den nächsten «zwei bis drei Wochen» ohne Verteidiger Luc Bachmann auskommen. Der 21-Jährige hat sich im Testspiel am letzten Donnerstag gegen die Rapperswil-Jona Lakers eine Verletzung zugezogen. Genauere Infos teilen die Leventiner, die am Dienstag gegen Ajoie in die Saison starten, jedoch nicht mit.
Der frühere EVZ-Junior wechselte auf die letzte Saison hin zu Ambri und kam in 44 National-League-Spielen zum Einsatz. Dabei sammelte er fünf Skorerpunkte (vier Tore).
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