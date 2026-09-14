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Bei Testspiel verletzt
Ambri-Verteidiger verpasst den Saisonstart

Luc Bachmann kann in den ersten paar Wochen der neuen National-League-Saison nicht mittun. Der Ambri-Verteidiger hat sich verletzt und fällt aus.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Luc Bachmann fällt für zwei bis drei Wochen aus.
Foto: Pius Koller
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Cédric HeebRedaktor Sport

Der HC Ambri-Piotta muss in den nächsten «zwei bis drei Wochen» ohne Verteidiger Luc Bachmann auskommen. Der 21-Jährige hat sich im Testspiel am letzten Donnerstag gegen die Rapperswil-Jona Lakers eine Verletzung zugezogen. Genauere Infos teilen die Leventiner, die am Dienstag gegen Ajoie in die Saison starten, jedoch nicht mit.

Der frühere EVZ-Junior wechselte auf die letzte Saison hin zu Ambri und kam in 44 National-League-Spielen zum Einsatz. Dabei sammelte er fünf Skorerpunkte (vier Tore).

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