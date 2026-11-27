Nachdem bekannt geworden ist, dass Captain Patrick Geering den ZSC nach der Saison verlassen wird, geben die Lions die Vertragsverlängerung mit Yannick Weber bekannt.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Anders als Patrick Geering (36), der die Lions nach der Saison auf eigenen Wunsch hin verlassen wird, verlängert Yannick Weber (38) um eine weitere Saison bis Sommer 2028. Nach Spekulationen um die Zukunft der beiden Abwehr-Routiniers ist deren Zukunft bei den Zürchern nun geregelt.

Der einstige SCB-Junior Weber verliess die Schweiz 2006 schon vor dem ersten Profieinsatz in Richtung Nordamerika. 2007 wurde er von den Montreal Canadiens an Position 73 gedraftet.

Nach seinem Debüt für das kanadische Traditionsteam in der Saison 2008/09 spielte er insgesamt 541 Mal für die Canadiens, die Vancouver Canucks, die Nashville Predators und die Pittsburgh Penguins. 2021 kehrte er in die Schweiz zurück und schloss sich dem ZSC an. Mit den Zürchern holte er 2024 und 2025 den Meistertitel, 2025 gewann er zusätzlich die Champions Hockey League. 372 Mal stand er bisher in der National League auf dem Eis.

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