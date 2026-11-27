ZSC-Captain Patrick Geering wird die Lions Ende Saison auf eigenen Wunsch hin verlassen. Der Captain spielte bisher seine ganze Profikarriere bei den Zürchern.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Patrick Geerings (36) Vertrag bei den ZSC Lions läuft nach der Saison aus. Zuletzt wurde über die Zukunft des Lions-Captains viel spekuliert, nun ist die Entscheidung gefallen. Nach fast 20 Profijahren bei den Zürchern wird die Klubikone die Lions verlassen.

Der Spieler habe sich entschieden, «eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen und die ihm vom Klub angebotenen Möglichkeiten für einen Verbleib nicht wahrzunehmen», schreibt der Verein.

Der Verteidiger verbrachte sein ganzes Hockey-Leben in der Lions-Organisation. 2008 debütierte er für die erste Mannschaft und spielte seither 1052 National-League-Spiele für den Klub. In dieser Zeit holte Geering mit dem ZSC fünf Meisterschaften und zwei Champions-League-Titel. Seit der Saison 2017/18 führte er das Team als Captain an.

Wie es im Sommer weitergeht, ist offen. Geering stellt aber klar, dass ein Wechsel zu einem anderen Schweizer Team für ihn kaum vorstellbar ist. Möglich sei aber ein neues Kapitel bei einem Klub im Ausland.

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