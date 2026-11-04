Die SCL Tigers leihen Loris Wey vom EV Zug aus. Der Vertrag ist vorerst bis Ende Jahr begrenzt.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Loris Wey (20) wechselt leihweise bis Ende des Jahres vom EV Zug zu den SCL Tigers. Die Langnauer beschreiben den zeitlich begrenzten Deal in ihrer Medienmitteilung als «vorerst». Eine Verlängerung des Leihgeschäfts scheint also nicht ausgeschlossen.

«Mit der Verpflichtung reagieren die SCL Tigers auf die aktuelle personelle Situation im Angriff. Aufgrund der Verletzungen von Joel Salzgeber (25) und Oskars Lapinskis (24) sowie des definitiven Abgangs von Jiri Felcman (21) nach Nordamerika im vergangenen Sommer verfügt die Mannschaft insbesondere auf der Center-Position aktuell über eingeschränkte personelle Ressourcen», schreibt der Klub.

Zudem könnten wegen Einsätzen für die U-Nationalmannschaften im November und Dezember weitere Spieler, wie zum Beispiel die Stürmer Mike Aeschlimann (19) oder Niclas Rentsch (18), fehlen.

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