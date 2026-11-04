Loris Wey (20) wechselt leihweise bis Ende des Jahres vom EV Zug zu den SCL Tigers. Die Langnauer beschreiben den zeitlich begrenzten Deal in ihrer Medienmitteilung als «vorerst». Eine Verlängerung des Leihgeschäfts scheint also nicht ausgeschlossen.
«Mit der Verpflichtung reagieren die SCL Tigers auf die aktuelle personelle Situation im Angriff. Aufgrund der Verletzungen von Joel Salzgeber (25) und Oskars Lapinskis (24) sowie des definitiven Abgangs von Jiri Felcman (21) nach Nordamerika im vergangenen Sommer verfügt die Mannschaft insbesondere auf der Center-Position aktuell über eingeschränkte personelle Ressourcen», schreibt der Klub.
Zudem könnten wegen Einsätzen für die U-Nationalmannschaften im November und Dezember weitere Spieler, wie zum Beispiel die Stürmer Mike Aeschlimann (19) oder Niclas Rentsch (18), fehlen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
19
-25
18