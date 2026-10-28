Die Verletzungshexe hat sich wohl auf den Weg ins Emmental gemacht. Gleich zwei Spieler müssen aufgrund einer Verletzung vorerst pausieren.

Darum gehts Bei Gian Meier ist die Ausfallzeit noch offen

Der 20-Jährige erlitt nach Fusts Check eine Oberkörperverletzung

Joel Salzgeber fehlt den SCL Tigers rund sechs Wochen

Nach einem harten Check von Ray Fust muss SCL-Tigers-Verteidiger Gian Meier (20) bis auf Weiteres pausieren. Wie die Emmentaler mitteilen, zog sich Meier bei der Partie gegen Lausanne am Dienstag eine Oberkörperverletzung zu. Sein Zustand wird nun laufend neu beurteilt, eine genaue Ausfallzeit ist derzeit noch nicht absehbar.

Doch Meier ist nicht das einzige personelle Sorgenkind im Emmental. Auch Stürmer Joel Salzgeber (25) hat es erwischt. Beim Center ist die Diagnose bereits klarer und die Absenz absehbarer – der Klub rechnet mit einer Zwangspause von rund sechs Wochen.

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