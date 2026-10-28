Darum gehts
- Bei Gian Meier ist die Ausfallzeit noch offen
- Der 20-Jährige erlitt nach Fusts Check eine Oberkörperverletzung
- Joel Salzgeber fehlt den SCL Tigers rund sechs Wochen
Nach einem harten Check von Ray Fust muss SCL-Tigers-Verteidiger Gian Meier (20) bis auf Weiteres pausieren. Wie die Emmentaler mitteilen, zog sich Meier bei der Partie gegen Lausanne am Dienstag eine Oberkörperverletzung zu. Sein Zustand wird nun laufend neu beurteilt, eine genaue Ausfallzeit ist derzeit noch nicht absehbar.
Doch Meier ist nicht das einzige personelle Sorgenkind im Emmental. Auch Stürmer Joel Salzgeber (25) hat es erwischt. Beim Center ist die Diagnose bereits klarer und die Absenz absehbarer – der Klub rechnet mit einer Zwangspause von rund sechs Wochen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
HC Fribourg-Gottéron
16
16
27
4
Genève-Servette HC
17
-8
26
5
SCL Tigers
17
9
26
6
SC Bern
15
3
25
7
Lausanne HC
18
-7
24
8
EV Zug
11
14
22
9
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Davos
17
-10
21
11
EHC Biel
16
-4
20
12
HC Lugano
16
-9
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
17
-19
18