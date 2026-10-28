Lausannes Raymond Fust muss im Spiel gegen die SCL Tigers früher duschen gehen als ihm lieb ist. Grund dafür ist sein hartes Einsteigen mit dem Ellenbogen im dritten Drittel gegen Gian Meier. Der Spielstand zu der Zeit: 9:2 für die Tigers. Fust checkt den Gegenspieler hart gegen die Bande. Der Flügelstürmer muss mit Disziplinarstrafe vom Eis.
Nun hat die Liga ein ordentliches Verfahren aufgrund des möglichen Ellenbogenchecks gegen Ray Fust eröffnet. Vorsorglich wird dieser für ein Spiel gesperrt.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
HC Fribourg-Gottéron
16
16
27
4
Genève-Servette HC
17
-8
26
5
SCL Tigers
17
9
26
6
SC Bern
15
3
25
7
Lausanne HC
18
-7
24
8
EV Zug
11
14
22
9
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Davos
17
-10
21
11
EHC Biel
16
-4
20
12
HC Lugano
16
-9
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
17
-19
18