Nach dem harten Einsteigen von Raymond Fust gegen seinen Kontrahenten Gian Meier im Spiel am Dienstag gegen die SCL Tigers, wird er vorsorglich gesperrt – ein ordentliches Verfahren wird eröffnet.

Fabienne Kleinhenz

Lausannes Raymond Fust muss im Spiel gegen die SCL Tigers früher duschen gehen als ihm lieb ist. Grund dafür ist sein hartes Einsteigen mit dem Ellenbogen im dritten Drittel gegen Gian Meier. Der Spielstand zu der Zeit: 9:2 für die Tigers. Fust checkt den Gegenspieler hart gegen die Bande. Der Flügelstürmer muss mit Disziplinarstrafe vom Eis.

Nun hat die Liga ein ordentliches Verfahren aufgrund des möglichen Ellenbogenchecks gegen Ray Fust eröffnet. Vorsorglich wird dieser für ein Spiel gesperrt.

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