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Nach Ellenbogenverletzung
Lapinskis fällt wohl bis Ende Saison aus

Die SCL Tigers müssen wohl bis Saisonende auf Oskars Lapinskis verzichten. Der 24-jährige Flügel verletzte sich gegen Kloten schwer am Ellenbogen und wurde am Dienstag operiert.
Publiziert: vor 1 Minute
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Die Emmentaler müssen in dieser Saison auf Oskar Lapinskis verzichten.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • SCL-Flügel Oskars Lapinskis fällt wohl bis Saisonende aus
  • Der 24-jährige Lette verletzte sich gegen Kloten am Ellenbogen
  • Nach der Operation erwartet der Klub keine Rückkehr mehr
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Tigers-Flügelspieler Oskars Lapinskis (24) wird wohl bis Ende Saison ausfallen. Der Lette mit Schweizer Lizenz verletzte sich am Samstag gegen Kloten am Ellenbogen. Nach weiteren Untersuchungen meldet der Klub, dass die Verletzung schwerwiegend ist.

Nach der erfolgreichen Operation am Dienstag sei davon auszugehen, dass der Stürmer in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Lapinskis, der bereits seit der U15 im Emmental spielt, blieb in dieser Saison bisher ohne Skorerpunkt.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
10
3
18
3
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Ajoie
HC Ajoie
9
1
14
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
7
HC Davos
HC Davos
9
0
13
8
Lausanne HC
Lausanne HC
9
-4
12
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zug
EV Zug
6
8
10
11
EHC Biel
EHC Biel
8
-1
10
12
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
13
HC Lugano
HC Lugano
7
0
8
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
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