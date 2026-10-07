Die SCL Tigers müssen wohl bis Saisonende auf Oskars Lapinskis verzichten. Der 24-jährige Flügel verletzte sich gegen Kloten schwer am Ellenbogen und wurde am Dienstag operiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SCL-Flügel Oskars Lapinskis fällt wohl bis Saisonende aus

Der 24-jährige Lette verletzte sich gegen Kloten am Ellenbogen

Nach der Operation erwartet der Klub keine Rückkehr mehr

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Tigers-Flügelspieler Oskars Lapinskis (24) wird wohl bis Ende Saison ausfallen. Der Lette mit Schweizer Lizenz verletzte sich am Samstag gegen Kloten am Ellenbogen. Nach weiteren Untersuchungen meldet der Klub, dass die Verletzung schwerwiegend ist.

Nach der erfolgreichen Operation am Dienstag sei davon auszugehen, dass der Stürmer in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Lapinskis, der bereits seit der U15 im Emmental spielt, blieb in dieser Saison bisher ohne Skorerpunkt.

Noch näher dran an den SCL Tigers Füge jetzt die SCL Tigers deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos