DE
FR
Abonnieren

Fribourg – Ajoie 7:2
Ajoie-Goalie kassiert kurz nach Einwechslung faules Ei

In Zusammenarbeit mit Mysports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Fribourg-Gottéron – HC Ajoie (7:2)
Publiziert: vor 47 Minuten
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
10
3
18
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
10
10
17
4
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
6
HC Ajoie
HC Ajoie
10
-4
14
7
HC Davos
HC Davos
9
0
13
8
Lausanne HC
Lausanne HC
10
-7
12
9
HC Lugano
HC Lugano
8
3
11
10
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
11
EV Zug
EV Zug
6
8
10
12
EHC Biel
EHC Biel
8
-1
10
13
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die Eishockey-Highlights vom 3.-8. Oktober
In diesem Artikel erwähnt
21395951_HC_Fribourg-Gott_logo.png
HC Fribourg-Gottéron
21411212 Logo_HC_Ajoie
HC Ajoie
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen