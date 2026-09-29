Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
7
2
12
3
HC Ambri-Piotta
7
-2
11
4
HC Ajoie
7
2
11
5
HC Fribourg-Gottéron
7
3
11
6
EV Zug
5
9
10
7
HC Davos
7
-1
10
8
SCL Tigers
7
-3
9
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
7
-6
9
10
SC Bern
5
0
7
11
EHC Biel
6
1
7
12
Lausanne HC
6
-7
6
13
EHC Kloten
7
-11
6
14
HC Lugano
5
-2
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs