ZSC-Urgestein Patrick Geering erklärt, weshalb es ihn im Alter von 36 Jahren nun noch ins Ausland zieht. Und weshalb er wusste, wer ihm nach der Verkündung seines Abschieds eine Nachricht schreibt.

Darum gehts Patrick Geering verlässt den ZSC nach 20 Jahren

Der Klub-Captain sucht eine neue Herausforderung

Für den 36-Jährigen kommt nur eine Station im Ausland in Frage

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Es war zwar keine Überraschung, weil die ZSC Lions angehalten sind, ihre in die Jahre kommende Verteidigung zu verjüngen. Aber dann halt doch ein Paukenschlag, wenn der Captain verkündet, dass er nach dieser Saison geht. Denn Patrick Geering (36) hat in seiner ganzen Karriere für niemand anderen als die ZSC-Organisation die Schlittschuhe geschnürt.

Entsprechend gross waren auch die Reaktionen. Die mitgereisten ZSC-Fans skandierten nach dem 5:4-Sieg nach Penaltyschiessen bei den SCRJ Lakers seinen Namen, und auch auf Geerings Handy war einiges los. «Es waren viele Messages, aber wie viele, weiss ich noch gar nicht. Denn an Spieltagen bin ich jeweils nicht wirklich online», sagt er.

Flüeler war der Erste

Die erste Nachricht, die eintraf, hat er aber gesehen. Sie kam von seinem langjährigen Teamkollegen, dem ehemaligen ZSC-Goalie Lukas Flüeler (38). «Alles andere hätte mich auch enttäuscht», sagt Geering mit einem Grinsen und erklärt dazu: «Luki hatte stets den Ruf, dass er daheim gefühlt etwa sieben Monitore hat und solche Sachen immer überwacht.»

Blick spricht an diesem späten Freitagabend in Rapperswil-Jona keineswegs mit einem bedrückten, sondern mit einem gut gelaunten Patrick Geering. Er hat sich selbst dazu entschieden, die beiden ZSC-Angebote, die entweder eine kleinere Rolle als Spieler oder einen anderen Job in der Organisation für ihn vorsahen, nicht anzunehmen.

Emotionale Teamsitzung

«Ich bin nicht sauer oder enttäuscht. Wir haben auch nie über die Konditionen gesprochen, es war ein Grundsatzentscheid», sagt der fünffache Meister und zweifache Champions-League-Sieger. «Als ich es am Montag den Jungs gesagt habe, war das schon emotionaler, als ich gedacht habe. Aber es fühlt sich in meinem Herzen richtig an.»

Denn Geering möchte seine Karriere nicht als überzähliger Verteidiger auf der Medientribüne ausklingen lassen, sondern hat noch immer Bock auf Hockey. Für einen anderen Verein in der Schweiz zu spielen, kann er sich aber nicht vorstellen: «Ich habe über 20 Jahre lang nicht unbedingt das Beste über die anderen Teams gesagt, daher wäre so etwas für mich nicht glaubhaft. Ich möchte meine Integrität wahren.»

Ruft McSorley an?

Deshalb liebäugelt Geering mit 36 noch mit einem Wechsel ins Ausland: «Das ist etwas komplett anderes.» Es ist zu spüren, wie sehr es ihn reizt, zusammen mit seiner Familie (inklusive Hund) ein solches Abenteuer einzugehen. Aber wohin soll es denn gehen? «Ich habe schon eine Liste im Hinterkopf, aber es gibt nichts Konkretes», so Geering.

Eine Möglichkeit sei vielleicht Skandinavien, eine andere mehr in Richtung Osten, vielleicht sogar Grossbritannien oder auch eine südlichere Destination. Wenn Letzteres Chris McSorley (64) hört, muss Geering mit dessen Anruf rechnen. «Das hat mir schon mal jemand gesagt», entgegnet Geering schmunzelnd. Denn der Sierre-Mitbesitzer und -Trainer mischt seit dieser Saison auch beim neu gegründeten HC Milano mit.

Hockey mit neuer Kultur verbinden

Geering geht es darum, weiterhin auf einem guten Level zu spielen und daneben auch kulturell etwas zu erleben: «Ich war bis jetzt mein ganzes Leben in Zürich. Aber ich reise generell gerne und lerne auch gerne andere Kulturen kennen. Durch das Hockey hätte ich dann an einem fremden Ort auch gleich ein Umfeld, was vieles erleichtert.»

4:25 Lakers – ZSC Lions HC 4:5 n. V. Frödén nutzt seine Freiheiten für Kabinettstückchen

Just am Tag, an dem Geering seinen Abschied verkündet, findet er mit Lionel Dedial erstmals einen Teamkollegen in der Garderobe vor, der doch tatsächlich 20 Jahre jünger ist als er. Als das Stürmertalent 2010 geboren wurde, bestritt Geering bereits seine dritte ZSC-Saison. «Es ist verrückt, aber eine schöne Geschichte», freut er sich darüber. Und meint über Dedial: «Der Junge kann was, es macht Spass, ihm zuzuschauen.» Aus den Augen verlieren wird Geering seinen ZSC ohnehin nie.