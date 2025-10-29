Der SCB verliert schon wieder gegen Ajoie – ein Vorgeschmack auf die Playouts? Dann wäre alles möglich, selbst ein Abstieg. Aber was würde die Liga dann tun?

1/5 Konsternierte SCB-Spieler: kein Bild mit Seltenheitswert. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts SCB verliert gegen Tabellenletzten Ajoie. Abstiegskampf droht

Liga-Boss: Wer sportlich absteigt, steigt ab. Aufstockung unwahrscheinlich

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Fünf Buden von Ajoie. Fünf. Beide Spiele gegen den Tabellenletzten verloren. Der SCB muss sich mit dem Schlimmsten beschäftigen: Abstiegskampf.

Aber könnte der Riese aus der Hauptstadt wirklich absteigen? Liga-Boss Denis Vaucher auf diese Frage trocken: «Wer sportlich absteigt, steigt ab. Das sind die Regeln.»

Aber was passiert, wenn der SCB absteigt? Fliegt der einstige Branchenriese dann wirklich aus der Liga? Nicht, wenn er einen Antrag auf eine Aufstockung der National League einbringt und dann die folgende Abstimmung durchbringt. «Dafür benötigt es eine Dreiviertelmehrheit», verrät Vaucher. «Ein Szenario der Aufstockung erachte ich jedoch als eher unwahrscheinlich.» Autsch.

Noch mindestens zweimal gegen Ajoie

Graf Zahl, der Mathe-Professor der Sesamstrasse, rechnet vor: 75 Prozent von 14 sind 10.5 – aufgerundet also 11. So viele Stimmen würde der SCB benötigen, wenn die National League auf 15 Teams aufgeblasen würde (was nebenbei der Swiss League den Rest geben würde).

Besser wäre es natürlich, wenn der SCB sportlich endlich vorwärtskommen und so den Abstieg aus eigener Kraft vermeiden könnte. Aber wenn eine von Heinz Ehlers gedrillte Mannschaft von Ajoie fünf Buden eingeschenkt bekommt – wie will man denn das hinbekommen?

Noch ist der Rückstand auf den 10. Rang (Play-Ins) kleiner (6 Punkte) als die Reserve auf Ajoie (9). Aber wenn der SCB jetzt noch tiefer in die Krise rutscht, ist diese Reserve bald futsch. Und zweimal muss der SCB in dieser Saison mindestens noch gegen Ajoie ran.

