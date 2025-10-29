DE
Die ersten zwei Schüsse sitzen: Nättinen schockt SCB
3:01
SC Bern – HC Ajoie 4:5:Die ersten zwei Schüsse sitzen: So schockt Underdog den SCB

Nachgefragt bei der Liga
Könnte der SC Bern wirklich absteigen?

Der SCB verliert schon wieder gegen Ajoie – ein Vorgeschmack auf die Playouts? Dann wäre alles möglich, selbst ein Abstieg. Aber was würde die Liga dann tun?
Darum gehts

  • SCB verliert gegen Tabellenletzten Ajoie. Abstiegskampf droht
  • Liga-Boss: Wer sportlich absteigt, steigt ab. Aufstockung unwahrscheinlich
  • SCB bräuchte 11 von 14 Stimmen für Aufstockung der Liga
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort

Fünf Buden von Ajoie. Fünf. Beide Spiele gegen den Tabellenletzten verloren. Der SCB muss sich mit dem Schlimmsten beschäftigen: Abstiegskampf.

Aber könnte der Riese aus der Hauptstadt wirklich absteigen? Liga-Boss Denis Vaucher auf diese Frage trocken: «Wer sportlich absteigt, steigt ab. Das sind die Regeln.»

Aber was passiert, wenn der SCB absteigt? Fliegt der einstige Branchenriese dann wirklich aus der Liga? Nicht, wenn er einen Antrag auf eine Aufstockung der National League einbringt und dann die folgende Abstimmung durchbringt. «Dafür benötigt es eine Dreiviertelmehrheit», verrät Vaucher. «Ein Szenario der Aufstockung erachte ich jedoch als eher unwahrscheinlich.» Autsch.

Noch mindestens zweimal gegen Ajoie

Graf Zahl, der Mathe-Professor der Sesamstrasse, rechnet vor: 75 Prozent von 14 sind 10.5 – aufgerundet also 11. So viele Stimmen würde der SCB benötigen, wenn die National League auf 15 Teams aufgeblasen würde (was nebenbei der Swiss League den Rest geben würde).

Besser wäre es natürlich, wenn der SCB sportlich endlich vorwärtskommen und so den Abstieg aus eigener Kraft vermeiden könnte. Aber wenn eine von Heinz Ehlers gedrillte Mannschaft von Ajoie fünf Buden eingeschenkt bekommt – wie will man denn das hinbekommen?

Noch ist der Rückstand auf den 10. Rang (Play-Ins) kleiner (6 Punkte) als die Reserve auf Ajoie (9). Aber wenn der SCB jetzt noch tiefer in die Krise rutscht, ist diese Reserve bald futsch. Und zweimal muss der SCB in dieser Saison mindestens noch gegen Ajoie ran.

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
20
30
52
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
20
4
39
3
Lausanne HC
Lausanne HC
21
18
37
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
20
-4
36
5
EV Zug
EV Zug
20
5
34
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
20
10
33
7
ZSC Lions
ZSC Lions
20
12
31
8
HC Lugano
HC Lugano
20
8
31
9
SCL Tigers
SCL Tigers
20
-3
27
10
EHC Biel
EHC Biel
19
3
26
11
EHC Kloten
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Bern
SC Bern
19
-12
20
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
20
-26
19
14
HC Ajoie
HC Ajoie
20
-32
11
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
