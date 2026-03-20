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National League
National League: MySports-Experte Schwarz mit klaren Worten
MySports-Experte Schwarz
«Lemieux, Frehner – diese Typen bezahlen den Preis»
MySports-Experte Schwarz mit klaren Worten zur HCD-Wende gegen Zug.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Die Playoff-Highlights vom 20. März
5:00
HC Davos – EV Zug 4:3
Lemieux-Ablenker leitet irre HCD-Wende ein
0:44
Künzle nach knapper Niederlage
«Haben 55 Minuten sehr gutes Eishockey gespielt»
0:51
Frehner nach Sieg
«Wir haben lange nach dem Rhythmus gesucht»
2:00
Jelovac provoziert Fans
Plötzlich prügen alle aufeinander ein
1:06
Lässt sich provozieren
Lemieux wird für dieses Halten bestraft
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