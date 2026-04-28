DE
FR
Abonnieren

MySports-Experte Chatelain
«Die Serie hat nichts anderes verdient als ein Spiel 7»

MySports-Experte Chatelain: «Die Serie hat nichts anderes verdient als ein Spiel 7»
Publiziert: vor 27 Minuten
Kommentieren
Alles zur Playoff-Finalserie zwischen Davos und Fribourg
In diesem Artikel erwähnt
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
HC Davos
HC Davos
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen