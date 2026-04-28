DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: HCD-Frick zeigt sich trotz Niederlage zuversichtlich
HCD-Frick ist zuversichtlich
«Jetzt greifen wir nochmals voll an»
HCD-Frick ist zuversichtlich für das bevorstehende siebte Spiel der Final-Serie.
Publiziert: vor 33 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Alles zur Playoff-Finalserie zwischen Davos und Fribourg
0:44
HCD-Fans nach Spiel 6
«Wir müssen mehr Härte zeigen»
4:57
Fribourg – Davos 1:2 n.V.
Knak rettet in die Overtime, Gerber in den Showdown
0:42
HCD-Frick ist zuversichtlich
«Jetzt greifen wir nochmals voll an»
1:07
«Mir kommen die Tränen»
Fribourg-Präsident Waeber nach Spektakel-Sieg
0:24
Stimmung in Davos im Keller
HCD-Fans verlassen nach Fribourg-Siegtreffer die Arena
0:56
MySports-Experte Chatelain
«Die Serie hat nichts anderes verdient als ein Spiel 7»
1:21
Gänsehaut pur in Fribourg
Die ganze Arena erhebt sich für Julien Sprunger
1:11
Sprunger über das Spiel 7
«Karriere in Davos begonnen und werde sie da beenden»
In diesem Artikel erwähnt
HC Davos
National League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen