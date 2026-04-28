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«Mir kommen die Tränen»
Fribourg-Präsident Waeber nach Spektakel-Sieg

Fribourg-Präsident Hubert Waeber spricht nach Spektakel-Sieg über die Stimmung im Stadion und das entscheidende Spiel in Davos.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Alles zur Playoff-Finalserie zwischen Davos und Fribourg
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