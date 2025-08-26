DE
Mit 92 Jahren verstorben
Lions trauern um einen ihrer Meisterhelden

Georg Riesch wurde mit den ZSC Lions Meister und Cupsieger. Nun ist er mit 92 Jahren verstorben.
Die ZSC Lions trauern um einen ihrer Meisterhelden. Georg Riesch ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Und das bereits am 31. Juli, wie die Lions auf ihrer Homepage schreiben.

Georg Riesch war einer von drei Brüdern, die für die Lions spielten. Er wechselte in der Saison 1954/55 aus der zweiten Mannschaft ins Fanionteam der Zürcher. Ein Jahr später folgte ihm sein jüngerer Bruder Hans, während Walter, der Älteste, weiterhin beim ZSC II spielte.

Nach zwei Saisons im Mittelfeld der Liga waren die Riesch-Brüder massgeblich daran beteiligt, dass sich die Lions der Spitze annäherten. 1960 gewannen sie den Schweizer Cup und ein Jahr später feierten sie das Double.

Bis 1966 war Georg Riesch Hockeyspieler, auch danach hielt er den ZSC Lions die Treue. Er übernahm etwa Trainerämter. «Er war immer wieder bei Spielen im Hallenstadion anzutreffen und hielt auch den Kontakt zu seinen Kameraden in der Seniorengruppe bis zuletzt aufrecht», erinnern sich die Lions an Riesch. Und drücken seinen Angehörigen ihr herzliches Beileid aus.

