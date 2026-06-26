Nach der Trennung von CEO Patrick Lengwiler am Dienstag hat der EVZ bereits einen neuen Geschäftsführer präsentieren können. Es ist ein alter Bekannter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Paolo Duca (45) wird neuer CEO des EV Zug ab Juni 2026

Duca ersetzt Patrick Lengwiler nach «unterschiedlichen strategischen Auffassungen» des bisherigen CEOs

Duca war neun Saisons Sportchef bei Ambri und Ex-Spieler des EVZ

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Bewegte Tage beim EV Zug. Erst wurde Sportchef Reto Kläy gefeuert und durch den bisherigen Head of Development Ted Suihkonen (48, USA/Sd) ersetzt. Dann trennte man sich am Dienstag «aufgrund unterschiedlicher strategischer Auffassungen», wie es in einer Medienmitteilung hiess, auch von CEO Patrick Lengwiler (47).

Nun steht bereits der Nachfolger auf der Matte. Dabei handelt es sich um Paolo Duca (45), der von 2002 bis 2007 für den EVZ stürmte.

Der Tessiner war in den letzten neun Saisons erfolgreich als Sportchef bei Ambri tätig gewesen. Nach dem Verrat des damaligen Präsidenten Filippo Lombardi, der hinter seinem Rücken mit dem jetzigen Biel-Trainer Christian Dubé verhandelt hatte, gab er im letzten Winter anlässlich einer denkwürdigen Medienkonferenz zusammen mit Trainer Luca Cereda seinen Rücktritt bei den Leventinern.

«Der EVZ ist für mich eine Herzensangelegenheit»

Mit Duca konnte der EVZ einen Macher verpflichten. Gespannt darf man sein, wie der temperamentvolle Ex-Stürmer im unterkühlten Zuger Klima mit dem bei vielen Spielern umstrittenen Leistungszentrum OYM in Cham, dem Herzensprojekt von Präsident Hans-Peter Strebel, zurechtkommt.

«Der EVZ ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe als CEO und möchte mich beim Verwaltungsrat für das Vertrauen bedanken», wird Duca in einer Medienmitteilung zitiert. «Gleichzeitig empfinde ich grossen Respekt für die Arbeit von Patrick Lengwiler und Reto Kläy in den vergangenen Jahren. Nun möchte ich mit meiner Erfahrung helfen, mit dem EVZ auf und neben dem Eis Erfolge feiern zu können.»

Duca werde in seiner Rolle als CEO auch eng mit Suihkonen arbeiten, heisst es weiter. «Ted und ich hatten bereits einen ersten Austausch und ich freue mich, mit ihm zusammenzuarbeiten.» Duca und Suihkonen bilden gemeinsam mit den bisherigen Mitgliedern Ibrahim Can, Karsten Huhnke und Myriam Stierli die neue Geschäftsleitung.

«Verwaltungsrat und Geschäftsleitung nehmen die aktuelle Lage rund um den EVZ sehr ernst und setzen sich für einen unabhängigeren EVZ ein. Als erste Massnahme wird die bestehende Kooperation mit dem OYM verbessert. Das OYM ist dabei klar Dienstleister und soll den EVZ auf dem Weg zum sportlichen Erfolg bestmöglich unterstützen», schreibt der Klub. Und Boss Strebel sagt: «Wir freuen uns sehr, dass wir den vakanten CEO-Posten in der Person von Paolo Duca exzellent besetzen konnten. Paolo ist mit seiner langjährigen Erfahrung in der Branche der richtige Mann für diese Position. Gemeinsam setzen wir alles daran, dass beim EVZ wieder Ruhe und sportlicher Erfolg einkehren.»

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