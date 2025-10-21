DE
FR
Abonnieren

Lausanne – SCRJ Lakers 2:1 n.V.
Larssons Schlittschuh beendet Rappis Siegesserie

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne HC – SCRJ Lakers (2:1 n.V.).
Publiziert: vor 47 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 21. Oktober
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen