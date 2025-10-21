DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Highlights der Partie HC Lugano – ZSC Lions (5:1)
HC Lugano – ZSC Lions 5:1
Luganos Aebischer leitet den ZSC-Zusammenbruch ein
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – ZSC Lions (5:1).
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 21. Oktober
2:17
Fribourg-Gottéron – EV Zug 5:2
Rettung von EVZ-Senteler kommt zu spät
3:05
Lausanne – Lakers 2:1 n.V.
Larssons Schlittschuh beendet Rappis Siegesserie
2:02
HC Ajoie – SCL Tigers 2:1
Drei unnötige SCL-Strafen – Ajoie bedankt sich
2:55
HC Lugano – ZSC Lions 5:1
Aebischer injiziert den Zusammenbruch des ZSC
3:30
Ambri-Piotta – SC Bern 0:5
Häman Aktell erwischt Senn von der Grundlinie
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen