Ambri-Piotta – SC Bern 0:5 Häman Aktell erwischt Senn von der Grundlinie

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ambri-Piotta – SC Bern (0:5).

Publiziert: vor 52 Minuten | Aktualisiert: vor 32 Minuten