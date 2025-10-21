DE
HC Ajoie – SCL Tigers 2:1
Drei unnötige SCL-Strafen – Ajoie bedankt sich

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ajoie – SCL Tigers (2:1).
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 21. Oktober
